Open d'Australie : toujours expulsable, Novak Djokovic connaît son premier adversaire

En marge du tirage au sort, le directeur de l'Open d'Australie et président de la Fédération australienne Craig Tiley a refusé de répondre aux questions des journalistes sur la présence ou non du nonuple vainqueur à Melbourne. Les espoirs de Novak Djokovic paraissent eux plus que menacés, depuis qu'il a reconnu avoir commis des "erreurs" dans son comportement après avoir été testé positif au Covid-19 le 16 décembre et en remplissant sa demande de visa pour rentrer en Australie.

En attendant de savoir s'il aura le droit de rester sur le territoire, et ainsi pouvoir participer à la première levée du Grand Chelem de la saison, dont il est le triple tenant du titre, il continue de jouer au jeu du chat et de la souris avec les Australiens. Son entraînement, qui devait être ouvert au public, a finalement été avancé d'une heure jeudi et organisé à huis clos.