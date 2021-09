"Je me sens mal, mal, mal" : Vacciné et testé positif au Covid-19, Oscar De La Hoya actuellement hospitalisé

Oscar De La Hoya ne sera donc pas en mesure de combattre aussitôt. "Me préparer pour ce combat a tout représenté pour moi ces derniers mois et je tiens à tous vous remercier pour votre énorme soutien", a-t-il adressé à sa communauté sur Twitter. Selon certaines informations, le boxeur aux 39 victoires pour six défaites et trois nuls pourrait être remplacé par Evander Holyfield. Ce dernier est un ancien champion du monde des lourds, désormais âgé de 58 ans, mais qui n'a plus combattu depuis 2011.