Football : la finale de la Ligue des champions délocalisée à Porto

Istanbul encore évincée. Comme la saison passée, l'UEFA a pris la décision de délocaliser au Portugal la finale de la Ligue des champions entre Manchester City et Chelsea. Après Lisbonne, c'est cette fois Porto qui accueillera le choc final de la plus prestigieuse des compétitions de football... Au grand dam de la capitale turque, écartée pour des raisons sanitaires. Le Portugal figure sur la "liste verte" du gouvernement britannique, qui permet à ses ressortissants de voyager à partir du 17 mai dans douze pays et territoires sans se mettre à l'isolement à leur retour. Au contraire, les fortes restrictions de voyage entre le Royaume-Uni et la Turquie rendaient impossible la présence de supporters anglais au stade Atatürk et faisaient peser une menace non négligeable sur la préparation des deux équipes concernées.