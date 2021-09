"Depuis mon vaccin, j'enchaîne les galères" : Jérémy Chardy fait une pause

"Je regrette d'avoir fait le vaccin." Jérémy Chardy a été contraint de suspendre sa saison sans savoir pour combien de temps, en raison d'une réaction au vaccin Pfizer contre le Covid. "Depuis que j'ai eu mon vaccin (entre les JO et l'US Open, ndlr), j'ai un problème, j'enchaîne les galères. Du coup, je ne peux pas m'entraîner, je ne peux pas jouer", a déclaré le tennisman tricolore à l'AFP, jeudi 23 septembre, expliquant ressentir de violentes douleurs partout dans le corps dès qu'il fait un effort physique.

Durant plusieurs semaines, le Palois de 34 ans s'est posé des questions sur la provenance de ces douleurs quasiment paralysantes. "Maintenant, j'ai été voir deux docteurs, j'ai fait des tests donc je sais ce que j'ai et le plus important, c'est de me soigner. Je préfère même prendre plus de temps pour me soigner et être sûr que dans le futur je n'aurai pas de problème plutôt que d'essayer de revenir le plus vite possible sur le court et me retrouver avec encore des problèmes de santé", a-t-il ajouté.