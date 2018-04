Crash de l’avion de l’équipe de Chapecoense : le manque de carburant à l’origine de la tragédie

Le destin en a décidé autrement. 71 personnes sont mortes dans ce crash aérien, sur les 77 passagers embarqués. Un an et demi après le drame, le rapport d'enquête final vient d'être rendu public : c'est le manque de carburant qui en est à l'origine, indiquent les autorités colombiennes. L'accident "s'est produit à cause du manque de carburant dans l'avion dû à une gestion inappropriée du risque par la compagnie LaMia", a déclaré vendredi le colonel Miguel Camacho, responsable de l'enquête.