Tchouameni visé par des cris de singe face au Sparta Prague : "Je ne laisserai pas la haine gagner ce match"

"Après une année à jouer à huis clos, j'étais plus qu'heureux de renouer avec la foule dans un match officiel. C'est le football que je connais et que j'aime. J'ai célébré mon but, comme d'habitude, tandis que des bruits de singe étaient lancés autour de moi", confie le joueur sur Twitter.

"Nous avons décidé en tant qu'équipe de répondre de la manière la plus brillante qui soit : sur le terrain. Je suis fier de mes coéquipiers, de notre entraîneur et de notre personnel pour la réaction que nous avons eue. Les messages haineux et les menaces de mort que j'ai reçus ne me monteront pas à la tête. Je ne laisserai pas la haine gagner ce match", conclut Aurélien Tchouameni.

En effet, Monaco a su s'imposer 2 à 0 face à Prague. Ce à quoi Kovac, l'entraîneur de l'AS Monaco, a réagi après la rencontre : "On a gagné le match, mais on a aussi gagné contre le racisme. C'est le message le plus important de la soirée".