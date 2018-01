Crise aux Girondins de Bordeaux : Gourvennec prend la porte

Quel qu’il soit, la tâche du prochain coach girondin sera délicate. Avec 23 points au compteur, les Bordelais vont devoir cravacher pour éviter la relégation. Et dans le contexte actuel, ce n’est pas gagné… A l’image des Brésiliens du club, le vestiaire bordelais semble ne pas prendre la mesure de la situation.





Une vidéo dans laquelle apparaît Malcom, Cafu et Otavio tout sourire à l’issue de la défaite mardi face à Caen (0-2) a été postée sur les réseaux sociaux. Mercredi, les trois Brésiliens ont été convoqués pour un "entretien disciplinaire" La direction du club leur reproche un "manque de maturité, de solidarité et de respect envers l'institution et toutes ses composantes".