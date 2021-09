Cristiano Ronaldo, nouveau recordman des buts marqués en sélection nationale

"Ce record m'appartient et il est unique. Il me manquait un but, j'en ai marqué deux, je suis extrêmement heureux", a commenté Cristiano Ronaldo après le match, à la télévision publique portugaise RTP. CR7 s’est aussi exprimé dans un long message publié sur Instagram : "De tous les records que j'ai battus au cours de ma carrière - et heureusement il y en a eu quelques-uns - celui-ci est très spécial pour moi et il fait certainement partie des réalisations qui me rendent vraiment fier", écrit-il. "Marquer 111 buts pour le Portugal signifie 111 moments comme ceux que nous avons vécus aujourd'hui en Algarve, des moments d'union et de bonheur pour des millions et des millions de citoyens portugais dans le monde entier. Pour eux, chaque sacrifice en vaut la peine", ajoute-t-il, concluant : "Je ne ferme pas encore le compteur."