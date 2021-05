Cyclisme : le champion du monde Julian Alaphilippe n’ira pas aux JO de Tokyo

"C'est une décision personnelle et mûrement réfléchie", a expliqué le champion du monde français sur les réseaux sociaux. Le cycliste Julian Alaphilippe a annoncé qu’il ne participerait pas aux Jeux olympiques de Tokyo prévus entre le 23 juillet et le 8 août prochain. "Des objectifs de fin de saison ont été définis et dans ce sens des choix doivent être faits. Je serais très fier de porter le maillot de l'équipe de France pour les prochains championnats du monde", a précisé le coureur de l'équipe belge Deceuninck-Quick Step.

Les JO de Tokyo sont toujours maintenus cet été, mais les spectateurs étrangers ne pourront pas y assister. L’événement fait, par ailleurs, face à une opposition de plus en plus importante des Japonais alors que le pays vit une dégradation de la situation sanitaire. Une pétition réclamant l'annulation des JO, qui a récolté plus de 350.000 signatures, a été remise, ce vendredi 14 mai, aux autorités locales de Tokyo et sera transmise au gouvernement japonais.