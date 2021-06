Le Tour de France porte plainte contre la spectatrice à l'origine de la chute collective

Cette chute collective a contraint quatre participants à jeter l'éponge. Le premier à avoir abandonné est l'Allemand Jasha Sütterlin (DSM), touché au poignet droit ainsi qu'au coude. Le Français Cyril Lemoine (BB Hotels) a quitté la course avec quatre côtes cassées et un pneumothorax modéré, le champion de Lituanie Ignatas Konovalovas (Groupama-FDJ) a subi un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale et l'Espagnol Marc Soler (Movistar) s'est fracturé trois côtes.

La participation de plusieurs coureurs pris dans les chutes de samedi à la suite du Tour reste encore à confirmer ce dimanche 27 juin. Chris Froome (ISN), quadruple vainqueur de l'épreuve, a rallié l'arrivée meurtri, mais sans fractures samedi, comme son équipier Reto Hollenstein. Sa jambe gauche et son thorax sont cependant enflés et contusionnés. Le Suisse Marc Hirschi (UAE) souffre d'une forme de dislocation acromio-claviculaire à une épaule, sans qu'une fracture ait été décelée. Son état doit être réévalué dans les prochaines heures pour décider de son maintien ou non sur la course. L'Irlandais Ben O'Connor (AG2R Citroën) est touché à l'épaule droite et douze points de suture ont été posés sur son avant-bras droit.