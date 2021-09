Paris-Roubaix s'ouvre aux femmes : ce qu'il faut savoir sur la 1re édition féminine de "l'enfer du Nord" L'édition 2020 de la "Reine des classiques" a été annulée en raison du coronavirus. − ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

CYCLISME - Le premier Paris-Roubaix féminin aura lieu le 2 octobre, soit la veille de la course masculine. Sur 116,4 kilomètres de course, les coureuses emprunteront le même itinéraire que les hommes sur les 85 derniers kilomètres.

Reportée d'un an et demi à cause de l'épidémie de Covid-19, la 118e édition du Paris-Roubaix aura finalement lieu le 3 octobre prochain. Mais un autre événement est à noter à l'agenda : la veille, le 2 octobre, aura lieu la toute première édition féminine de "l'enfer du Nord", également surnommée "la reine des classiques".

D'après le parcours dévoilé par les organisateurs ce mardi, plusieurs équipes prendront le départ de la course à Denain, dans le département du Nord. "Trois tours de circuit à parcourir en ville donneront d’emblée un ton dynamique à l’explication, qui prendra une tournure encore plus sérieuse en atteignant la commune de Hornaing (km 31), là où les parcours des deux courses se rejoignent", écrit sur son site Amaury Sport Organisation (ASO), qui organise la course.

85 kilomètres communs avec le parcours masculin

Après ces 31 premiers kilomètres, les coureuses emprunteront sur les 85 kilomètres suivants le même itinéraire que les cyclistes masculins et notamment les deux secteurs classés au plus haut niveau de difficulté que sont Mons-en-Pévèle et le Carrefour de l'Arbre. Elles parcourront au total 116,4 kilomètres, dont 17 secteurs pavés, contre 257,7 kilomètres sur le parcours masculin.

Une autre grande course féminine sera inaugurée par ASO en 2022, ou plutôt fera son grand retour après son arrêt en 1989 : c'est le Tour de France des Femmes, qui débutera le 24 juillet 2022, le jour de l'arrivée des cyclistes masculins sur les Champs Élysées.

ER Twitter

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.