Le Tour de France femmes renaît : à quoi va ressembler la première édition ?

Le Grand Départ de cette renaissance sera donné à Paris, au pied de la Tour Eiffel, pour une arrivée jugée, le 31 juillet, au sommet de la Planche des Belles Filles, dans les Vosges. Huit étapes, pour une distance totale de 1029 kilomètres, seront au menu de première édition. Les coureuses prendront la direction de l'Est de la France, au long de quatre étapes de plaine, deux autres au profil accidenté et deux journées de montagne. "Cette course par étape est un joyau que l'on doit chérir et faire perdurer", a affirmé sa nouvelle directrice Marion Rousse, ancienne reine du peloton et ex-championne de France.

La nouvelle épreuve sera dotée de 250.000 euros, dont 50.000 reviendront à la lauréate. Un montant certes supérieur aux courses d'une semaine chez les hommes (114.300 euros à Paris-Nice, dont 16.000 euros pour le premier), mais en deçà de ce que touche, à lui seul, le vainqueur du Tour masculin (500.000 euros). "Il faut savoir aussi que c'est un Tour de France qui dure trois semaines. Là, ça sera huit étapes donc, on peut comparer plus à des courses comme Paris-Nice ou le Critérium du Dauphiné", a nuancé Marion Rousse, au micro de franceinfo. "Je peux vous dire que c'est plus que sur le Dauphiné actuellement."

Dernièrement, en marge du premier Paris-Roubaix féminin, l'écart des primes allouées aux femmes et aux hommes avait fait polémique. L'Italien Sonny Colbrelli a empoché 30.000 euros pour sa victoire, 20 fois plus que l'Anglaise Lizzie Deignan, qui n'a touché que 1535 euros. "C'est vraiment une volonté de payer les femmes au même prix que les hommes le plus tôt possible", a fait savoir l'ex-championne cycliste, qui voit plus loin pour ce Tour de France femmes. "Une course de huit jours, c'est le bon format. On ne se met pas de barrières pour aller au-delà par la suite. Notre ambition est d'organiser une course pérenne."