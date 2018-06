Dans la peau d'un pilote de Formule 1

Le Grand Prix de France de F1 fait son grand retour ce week-end. Il n'avait pas eu lieu depuis dix ans dans l'Hexagone et vingt-huit ans sur le mythique circuit Paul Ricard du Castellet. À la veille de la course, notre journaliste Antoine Habert a pu piloter une Formule 1 sur cette piste.



