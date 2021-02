De "profonds changements" à l'OM : le président Eyraud écarté, Sampaoli nommé entraîneur

Au-delà de ce changement de président, Frank McCourt a confirmé l'arrivée de Jorge Sampaoli au poste d'entraîneur. Il sera amené à remplacer André Villas-Boas, mis à pied début février, après avoir acté unilatéralement la fin de son aventure à Marseille lors d'une conférence de presse explosive. Comme pressenti, l'ancien sélectionneur du Chili (2012-2016) et de l'Argentine (2017-2018), qui était à la tête du club brésilien de l'Atlético Mineiro, va s'installer sur le banc marseillais jusqu'en juin 2023.

"On m'a dit toute ma vie que l'OM est une passion. Que le Vélodrome s'allume quand l'équipe se rend au stade. Marseille est un club du peuple et je me sens moi-même dans cette chaleur. On n'est pas là pour se cacher : on va jouer dur", a fait savoir le vainqueur de la Copa America en 2015 avec le Chili, dans sa première déclaration. "Quand j'ai reçu cette proposition, je rêvais de pouvoir faire la fête dans la ville. Dans le monde, il y a des endroits calmes et des endroits intenses. Ce sont ces derniers que je veux et j'ai accepté sans hésiter. Ce club a une âme, c'est pour cela que nous sommes ici. Nous sommes prêts." Il devrait toutefois manquer le choc contre l'Olympique lyonnais, dimanche 28 février (21h).