Défi du comte de Monte-Cristo : 800 participants à la 20ème édition

Près de 800 personnes se sont donné rendez-vous ce samedi à Marseille pour concourir au Défi de Monte-Cristo. Une course de cinq km à la nage entre le château d'If et les plages de la cité Phocéenne. Nous avons rencontré Jean-Claude Paul, le doyen de la compétition. À 81 ans, il réalise le parcours pour la douzième année consécutive.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/06/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 juin 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.