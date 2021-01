Mondial de handball : l'heure du grand frisson pour les Bleus La joie des Bleus après leur victoire en prolongations contre la Hongrie lors des quarts de finale du mondial 2021 (35-32) − Anne-Christine POUJOULAT / POOL / AFP

DERNIER CARRÉ - Portée par sa jeunesse et des nerfs d'acier, l'équipe de France retrouve le dernier carré d'une compétition mondiale. Opposés à la Suède ce vendredi au Caire (17h30, en direct sur TMC), les Bleus ne sont plus qu'à deux marches d'un septième sacre mondial.

Après l'immense déception de l'Euro 2020 - qu'ils ont piteusement quitté lors du tour préliminaire - les handballeurs français ont retrouvé le chemin du succès. Parfois bousculés, souvent poussés dans leurs retranchements, les Bleus n'ont pourtant jamais mordu la poussière. Après une victoire au bout du suspens contre une Hongrie accrocheuse (35-32 a.p.), les tricolores ont rendez-vous ce vendredi (17h30) avec la Suède. En cas de victoire, la France peut rallier sa première finale d'une grande compétition depuis 2017. La rencontre sera à suivre en direct et en intégralité sur TMC. Invaincus depuis le début de la compétition, les Bleus retrouvent enfin des couleurs dans le sillage d'une nouvelle génération portée par Mahé, Descat, Mem, Fabregas, Remili. Autant de noms qui font penser que le départ en retraite de monstres sacrés du handball français comme Thierry Omeyer (358 sélections) ou Daniel Narcisse (311 sélections) est enfin digéré. Autour de cette jeunesse dorée, les expérimentés Vincent Gérard, Luc Abalo et Michaël Guigou font office de "papas". Le groupe ne vit plus seulement bien, il a trouvé son équilibre, son alchimie. "Ce groupe s’est forgé dans la douleur, en trouvant des solutions parfois difficiles mais on a toujours réussi à trouver la lumière", confirmait au micro de BeinSport le sélectionneur tricolore, Guillaume Gille après la qualification contre la Hongrie.

Les victoires pour retrouver la confiance

Arrivés en Égypte sans certitude (et Nikola Karabatic), les sextuples champions du monde se sont reconstruits une identité tout au long de ce mondial 2021. Malgré des prestations de haut vol contre la Norvège (28-24) ou contre le Portugal (32-23), les Français ont parfois bégayé leur handball. Qu'importe, avec une force de caractère impressionnante et des nerfs en acier trempé, ils sont toujours sortis vainqueurs. Au fil des victoires, les automatismes se sont créés, le soupçon de confiance qui fait la différence est revenu. Pas forcément attendus en début de compétition, les hommes de Guillaume Gille partiront favoris de leur demi-finale malgré les absences de Luka Karabatic et Timothey N'Guessan. En cas de victoire contre la Suède, ils affronteront le vainqueur d'Espagne-Danemark pour un septième titre de champion du monde.

Le retour d'un géant ?

La Suède, justement, parlons-en. Grande nation du handball dans les années 1990 et début 2000 (double champion du monde, quadruple champions d'Europe et double vice-champion olympique durant cette période), elle a progressivement perdu de son éclat. Depuis leur succès à domicile en 2002, les Scandinaves n'ont réussi à glaner que deux médailles (2ème des JO de 2012 et de l'Euro 2018). Une véritable traversée du désert pour l'une des références de ce sport. Pourtant, portés par de jeunes talents, à l'instar de Lucas Pellas (25 ans), Alfred Jönsson (22 ans) ou Valter Chrintz (20 ans), les "jaune et bleu" ont surpris dans ce mondial. Dans le sillage de leur maître à jouer, Jim Gottfridsson, ils ont notamment battu l'hôte égyptien (24-23) et accroché la Slovénie (28-28) avant de pulvériser le Qatar en quart de finale (35-23). Évoluant en confiance dans un pur style de jeu scandinave, les Suédois constituent une sacrée menace mais ne semblent pas pour autant imbattables. Le décor est posé, aux Bleus de jouer désormais.