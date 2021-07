Italie-Espagne : entre Chiellini et Busquets, un duel de vieux briscards

Georgio Chiellini et Sergio Busquets sont sans doute les plus grands tauliers encore en lice dans la compétition. Le premier est une icône du football italien du XXIᵉ siècle, avec la Juventus ou en sélection. Le deuxième, dernier héritier du titre espagnol au Mondial 2010, dispose du plus grand palmarès des derniers participants à cet Euro.

Les deux capitaines sont tout d'abord les joueurs les plus expérimentés de leur sélection.

Avec son titre mondial (2010), celui de champion d'Europe (2012), ses huit championnats d'Espagne et ses trois Ligues des champions, Sergio Busquets affiche un des plus beaux palmarès du football mondial. Dans cet Euro, en l'absence de Sergio Ramos et Gérald Piqué, c'est la référence ultime. Il est aujourd'hui le dernier héritier du Mondial 2010 et le garant de l'identité barcelonaise du jeu espagnol faite de passes courtes et d'activité constante. Longtemps masqué par le talent historique de la doublette Xavi-Iniesta, il dispose aujourd'hui toutes les qualités qui en ont fait un des joueurs préférés de tous ses entraîneurs, Pep Guardiola le premier. "Si je devais me réincarner en joueur, j'aimerais être Busquets" avait même déclaré l'entraîneur catalan, qui n'était pourtant pas manchot en tant que milieu de terrain.

À 32 ans, Busquets ne devrait pas tarder à passer le flambeau à ses jeunes coéquipiers, Pedri (18 ans) en tête. Son influence sur sa sélection reste cependant inégalée. Avant sa titularisation, la Roja avait démarré par deux tristes nuls face à la Suède (0-0) et la Pologne (1-1). Depuis, elle a marqué onze buts en trois matchs. Certes sans qu'il soit directement impliqué... mais il ne faut pas y voir que l'effet du hasard : "Le match de Busquets est un manuel pratique pour milieux de terrain. Sur ce que doit faire un pivot en défense et en attaque. On sait l'importance qu'il a pour le groupe" a ainsi déclaré Luis Enrique à la suite de la rencontre face à la Slovaquie.

Avec 126 sélections, il est maintenant le cinquième espagnol avec le plus de sélections de l'histoire.