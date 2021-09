Ligue des Nations : les Bleus sans Giroud ni Mandanda, Guendouzi préféré à Camavinga

"DD" a tranché. Le sélectionneur de l'équipe de France a annoncé, jeudi 30 septembre, sa liste de 23 joueurs pour le "final 4" de la Ligue des Nations, et notamment la demi-finale contre la Belgique (7 octobre, à partir de 20h45 sur TF1). Comme en septembre dernier, Olivier Giroud n'a pas été convoqué. En manque de temps de jeu à l'Olympique de Marseille, l'expérimenté gardien de but Steve Mandanda (34 sélections) a également été écarté. Conséquence directe, le Bordelais Benoît Costil a été rappelé en tant que troisième gardien. "Je fais des choix sportifs par rapport à d'autres joueurs qui sont là et étaient là, qui ont donné satisfaction. Je reste sur cette position et ce choix", s'est justifié Deschamps.