EN DIRECT - Euro 2021 : le Prince William, "écœuré par les injures racistes" visant Rashford et Saka

STONES : "IL FAUT GARDER LES IDEES CLAIRES"





Le défenseur central a partagé en conférence les consignes de Southgate pour préparer la finale : il ne faut rien changer.





"Rien de différent. Sa très grande qualité est de rester calme, quelle que soit la situation. Et cela se transmet à l'équipe. La dernière, on s'est retrouvé en prolongation pour la première fois. Personne n'a paniqué ou ne s'est enflammé. On est resté calmes et fidèles au plan de jeu et ça nous a réussi." a répondu Stones lorsqu'on lui a demandé ce que leur disait le sélectionneur.





" Il faut garder les idées claires et continuer à faire comme on fait d'habitude, ne surtout rien changer. La façon dont se prépare pour les matches est tellement professionnelle. On couvre tous les aspects du match et ce sur quoi on peut influer. C'est comme ça qu'on traitera ce match. Il y a un grand prix en jeu et on veut être du côté de ceux qui le recevront" a-t-il poursuivi.