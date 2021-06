EN DIRECT - Euro : le quart de finale à Saint-Pétersbourg maintenu malgré la flambée de Covid

ITALIE : "UN MATCH AUSSI DIFFICILE PEUT NOUS FAIRE DU BIEN"





L'Italie verra les quarts de finale de l'Euro, après sa victoire en prolongations contre l'Autriche (2-1), samedi à Wembley. "On a mérité de ramener cette victoire, même si on prend ce but en fin de match", a déclaré le sélectionneur italien Roberto Mancini au micro de la RAI. "Il fallait bien qu'on en prenne un. En première période, on aurait pu marquer. En seconde, on a souffert physiquement, mais à la fin on gagne, et on l'a mérité. On a gagné ce match grâce aux joueurs venus du banc, entrés avec la mentalité qu'il fallait, et ils ont trouvé le moyen de résoudre ce match. Federico et Pessina ont été très bons, on savait que ce serait un match difficile. Un match aussi difficile peut nous faire du bien. Les matches peuvent aller mal, mais on a mis la volonté."