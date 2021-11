Disparition de Peng Shuai : le patron de la WTA met la pression sur Pékin

"Le communiqué publié par les médias officiels chinois concernant Peng Shuai ne fait qu'augmenter mon inquiétude quant à sa sécurité et sa localisation. J'ai du mal à croire qu'elle ait effectivement écrit l'email que nous avons reçu et qu'elle puisse penser les mots qui lui sont attribués", a ainsi réagi, jeudi 18 novembre, le patron de la WTA, Steve Simon.

Ce vendredi, le dirigeant a encore haussé le ton, mettant la pression sur les autorités chinoises pour tirer l'affaire au clair. "Nous sommes tout à fait prêts à retirer [de Chine] nos activités et à faire face à toutes les complications qui en découlent", a affirmé le dirigeant mondial du tennis féminin. "Parce que c'est (les accusations de viols) plus important que les affaires", martèle-t-il, lors d'une interview accordée à CNN. "Si elle a été contrainte de l'écrire [le mail suspect, ndlr], si quelqu'un l'a écrit pour elle, nous ne le savons pas [...] mais tant que nous ne lui aurons pas parlé en personne nous ne serons pas rassurés", argue-t-il encore.

Dans la soirée de jeudi à vendredi, plusieurs stars du circuit mondial ont, à leur tour, pris la parole. L'ancienne numéro un mondiale et légende du tennis, Serena Williams, s'est dite "dévastée et choquée" par la situation de sa consœur chinoise. "J'espère qu'elle est en sécurité et qu'elle va être retrouvée le plus vite possible. Ça doit faire l'objet d'une enquête et nous ne devons pas rester silencieux", lance-t-elle.

De son côté, Alexander Zverev, vainqueur de la médaille d'or aux Jeux olympiques de Tokyo, a également fait part de son inquiétude. "J'espère que Peng Shuai sera bientôt retrouvée, parce que l'on ne parle pas ici d'un match de tennis ou d'une compétition, mais on parle de vie humaine", souligne-t-il. Quelques heures plus tôt, d'autres têtes d'affiche - comme Novak Djokovic, Stanislas Wawrinka ou encore Naomi Osaka - ont également réagi. Un hashtag "WhereIsPengShuai" a, en outre, été lancé sur les réseaux sociaux.