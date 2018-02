Bannis par le CIO, les sportifs russes réhabilités par le TAS ont-ils une chance d'aller aux JO de Pyeongchang ?

Néanmoins, en plus d'être un revers pour le CIO et l'Agence mondiale antidopage (AMA), cette annonce crée logiquement la confusion à Pyeongchang, à une semaine du début de la compétition. À l'heure actuelle, 169 athlètes russes considérés comme "propres" ont été autorisés à défendre leurs chances en Corée du Sud, sous la bannière olympique et l'appellation "athlètes olympiques de Russie". Rien ne dit que le Comité international olympique ne sera pas contraint d'en accepter d'autres - comme Alexander Legkov, médaillé d'or en ski de fond à Sotchi ou le champion olympique de skeleton Alaxander Tretiakov - d'ici le 9 février, date de la cérémonie d'ouverture de la grande messe hivernale. À la grande joie du Kremlin.