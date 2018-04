Lance Armstrong va débourser 5 millions de dollars pour éviter un procès pour dopage

"Cela met un terme à toutes les procédures contre Armstrong liées à ses aveux faits en 2013 de recours à de substances dopantes durant sa carrière de coureur professionnel", a réagi son avocat Elliot Peters dans un communiqué. "Je suis particulièrement satisfait d'avoir fait la paix avec US Postal, a de son côté souligné le principal intéressé. Même si je trouvais la procédure injustifiée et injuste, j'essaie depuis 2013 d'assumer mes responsabilités pour mes erreurs et de faire amende honorable quand c'est possible".