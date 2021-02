Droits TV : le pire est-il à venir pour le football français ?

Après ce nouveau revers, quels scénarios sont désormais possibles pour l’attribution des droits TV ? Pour Christophe Lepetit, économiste au Centre de droit et d’économie du sport de Limoges (CDES), joint par LCI, tout est désormais possible dans ce feuilleton qui risque de s’éterniser encore quelques semaines, alors que la LFP s’est donnée 48h "pour définir les prochaines étapes de la commercialisation de ses droits".

Depuis la fin de l’année 2020 et le désistement désastreux de Mediapro, incapable de payer les 1,2 milliard d’euros négociés pour les droits TV de la Ligue 1 et de la Ligue 2 pour la période 2020-2024, la Ligue de football professionnel (LFP) se retrouve dans une situation extrêmement délicate. Lundi, le nouvel appel d’offres effectué a été un échec, aucun potentiel diffuseur n'ayant formulé d'offre suffisante, Canal+ et beIN Sports choisissant même de boycotter l'appel d'offres.

Christophe Lepetit : On peut effectivement se diriger vers ce scénario du pire si, à l’issue des 48h que se sont donnés les dirigeants pour acter de la suite du processus, on va vers des négociations de gré à gré, qui s’avèrent compliquées, longues, placées en plus sous la menace des procédures intentées par Canal +, et qui finalement aboutiraient à une sorte de face à face Canal +-LFP. Canal + aurait globalement la main puisqu’il y a un besoin urgent de liquidités et de trouver un diffuseur du côté du football français. Les négociations pourraient durer assez longtemps et pourraient déboucher in fine sur un montant qui ne serait peut-être pas de nature à faire passer la fin de saison aux clubs et surtout à pouvoir se projeter sur les trois années quI restent.

LCI : Se dirige-t-on d’ores et déjà vers le pire scénario possible pour la Ligue ?

Pas d'autre option possible ?

Je pense que si, à la suite de l’appel d’offres d’hier, même s'il s’est avéré infructueux. Un autre scénario pourrait s’écrire, faisant que la LFP et les clubs, ayant vu des acteurs comme Amazon et DAZN, se disent : "Finalement, essayons de passer les quelques semaines et quelques mois qui restent d’ici la fin de saison". Ou encore "donnons-nous du temps pour lancer un appel d’offres complet, incluant le lot n’ayant pas été remis en jeu lundi, marketons différemment nos offres". En d'autres termes, "nos dix matchs, on les propose différemment, on fait des offres et des lots qui puissent être très attractifs pour Amazon, DAZN ou Discovery."

Dans ce cas-là, un semblant de concurrence pourrait être palpable sur le marché, avec un système d’enchères qui permettrait de retrouver un montant de droits, certainement très inférieur à 1,2 milliard d’euros, mais qui pourrait être de nature à satisfaire toutes les parties et donc atteindre un montant aux allures des 800 millions d’euros dans les hypothèses les plus optimistes.

Enfin, il pourrait y avoir un scénario intermédiaire, qui pourrait être une négociation de gré à gré durant laquelle on pourrait discuter avec Amazon et autres, trouver des matchs qui les intéresseraient et trouver une solution globale qui satisfasse tout le monde. Cependant, dans ce cas-là, les arguments de Canal + devant le tribunal de commerce ou la haute autorité de la concurrence seraient valables et il y aurait toujours un risque juridique dans les semaines à venir.