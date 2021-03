Droits TV de la Ligue 1 : comment le football français peut-il être rentable ?

Qu'il semble loin le temps où tout souriait à la Ligue 1. Celui où le football français signait le plus gros contrat de son histoire. Depuis février, Mediapro et son éphémère chaîne Téléfoot ont baissé le rideau, et les clubs ne verront jamais les 814 millions d'euros promis chaque année par le groupe sino-espagnol jusqu'en 2024. La faute à une ambition démesurée qui met à mal leurs finances. Pour atteindre la rentabilité, le groupe dirigé par Jaume Roures visait plus de trois millions d'abonnés à 25 euros par mois, en échange de la diffusion de 85% de la L1 et de la L2, et la co-diffusion des Coupes d'Europe la première année. Un objectif loin d'être atteint, avec officiellement 600.000 abonnés avant la fermeture de la chaîne.

"L'offre et le modèle économique proposés par Mediapro ont participé à son défaut, 25€ n'est pas un prix considéré comme acceptable par le consommateur", commente Cédric Roussel, député (LaREM) et coprésident du groupe d'études sur l'économie du sport à l'Assemblée nationale. Après un appel d'offres infructueux, c'est le partenaire historique Canal+ qui a alors raflé la mise, sans véritable concurrence, jusqu'en fin de saison. "Canal a fait sa mue stratégique en devenant encore plus qu'une chaîne, mais une vraie plateforme", visible sur tous les supports, permettant de voir du sport comme des films et des séries, explique Arnaud Simon, ancien directeur général d'Eurosport France. "Pour une chaîne, le sport est encore un élément qui permet d'attirer des abonnés, mais il est moins décisif qu'auparavant. Cela explique pourquoi Canal se sent en position de force : le groupe propose une offre exhaustive."