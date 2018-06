La petite fille de Bode Miller se noie dans une piscine

C'est une tragédie que vit Bode Miller. Le champion olympique de ski américain a perdu sa petite fille qui s'est noyée dans une piscine. Emeline, âgée de 19 mois, a été retrouvée inconsciente dans le bassin d'un voisin du skieur à Cota de Caza, dans le comté d'Orange, au sud de Los Angeles.





Au moment du drame, Miller, 40 ans, et sa femme Morgan assistaient à une fête chez ce voisin. Les secours, rapidement sur place, n'ont pas pu réanimer la fillette, a regretté le capitaine des pompiers Tony Bommarito, cité par l'AFP. "Ils ont essayé longtemps", a-t-il souligné.





Le skieur alpin américain le plus médaillé de l'histoire, qui a pris sa retraite en novembre dernier, a ensuite écrit un message sur Instagram dans lequel il dit que lui-même et sa famille sont "plus que dévastés".