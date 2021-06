France-Bulgarie : Giroud s'agace de "ballons qui n'arrivent pas", Deschamps lui répond

POLÉMIQUE - Auteur d'un doublé mardi soir, Olivier Giroud s'est désolé de sa relation technique parfois difficile avec certains de ses partenaires tricolores. En pompier de service, Didier Deschamps s'est efforcé d'éteindre l'incendie naissant.

Premier nuage dans le ciel bleu ? Entré en jeu à la place d'un Benzema blessé mardi contre la Bulgarie, Olivier Giroud s'est fendu d'un doublé en fin de rencontre (3-0). Deux réalisations en pur finisseur qui permettent au joueur de Chelsea de se rapprocher à cinq longueurs du record de Thierry Henry (51 buts en équipe de France) et de faire le plein de confiance. Celui que ses proches surnomment le "phœnix grenoblois" a pourtant tenu à faire passer un message en fin de rencontre. Lancé sur sa discrétion dans le jeu dans les minutes qui ont suivi son apparition sur le terrain, l'attaquant s'est plaint d'avoir trop couru dans le vide. "J’ai été discret parce que, des fois, on fait des courses et les ballons n’arrivent pas", a-t-il ainsi lancé à la fin de la rencontre. "Je ne prétends pas toujours faire les bons appels, mais je me suis évertué à donner des solutions dans la surface".

Sans le nommer, le buteur tricolore a sans doute fait allusion à Kylian Mbappé. "Le Parisien" s'est parfois entêté dans ses dribbles lors du second acte contre les Bulgares après avoir régulièrement combiné avec ses partenaires en première période. Olivier Giroud a toutefois mis un peu d'eau dans son vin, saluant au passage l'altruisme et la précision de Pavard et Ben Yedder sur ses deux réalisations. "On aurait pu mieux se trouver, mais je suis très heureux d’avoir pu aider l’équipe, il n’y a aucune amertume ne vous inquiétez pas", a-t-il rassuré tout en affichant un sourire qui en disait long.

Didier Deschamps en pompier de service mais...

Interrogé à son tour sur cette polémique naissante, Didier Deschamps a tenté de désamorcer la situation. "Si les ballons arrivaient à chaque appel…", glisse le patron des Bleus. "Des fois, c’est la passe qui ne vient pas, des fois, c'est le mouvement. Mais ce n’est pas stigmatisé sur Kylian ou qui que ce soit". Et au sélectionneur d'ajouter : "Il (Mbappé, NDLR) sait très bien qu’Olivier n’a pas le même profil que Karim". "Il a une position plus axiale de pivot alors qu’en première mi-temps, les trois pouvaient permuter et se retrouver dans n’importe quelle zone", précise encore "DD".

Malgré les dires du sélectionneur, ce début de controverse semble être symptomatique du malaise manifeste d'Olivier Giroud chez les Bleus. Victime du retour surprise de Karim Benzema dans le groupe, l'ancien Montpelliérain souffre de son manque de complémentarité avec les autres attaquants français, notamment Kylian Mbappé. La relation technique entre les deux joueurs n'a d'ailleurs jamais semblé évidente. Pour preuve, les deux petites passes décisives délivrées par le natif de Bondy à son partenaire en quatre ans de cohabitation chez les Bleus. Mardi, les deux hommes n'ont échangé que deux passes en 45 minutes de présence commune sur le pré. Plus globalement, les enchaînements et combinaisons semblent déjà plus fluides et instinctifs entre Mbappé et Benzema qu'ils ne l'ont jamais été entre le prodige tricolore et Giroud. Une situation en forme de casse-tête pour Didier Deschamps...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.