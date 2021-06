EN DIRECT - "Je vais bien, étant donné les circonstances" : depuis son lit d'hôpital, Eriksen rassure

Carlos del Cerro Grande officiera lors du match entre l'Allemagne et la France mardi à Munich. L'arbitre espagnol - qui a fait ses classes en Liga - a déjà dirigé six matchs de Ligue des champions, dont le quart de finale retour entre Manchester City et Dormund cette saison. Au niveau international, il a notamment été au sifflet d'un Slovaquie-Russie (2-1) dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du monde 2022 en mars dernier.

Par ailleurs, la jauge va être diminuée dans les cinémas et les restaurants. Ces établissements devront aussi fermer leurs portes entre 02h00 et 06h00 du matin.

Les autorités locales ont annoncé le durcissement des mesures sanitaires à Saint-Pétersbourg, l'une des 11 villes-hôtes de l'Euro. Ainsi, à partir de jeudi, plus aucune nourriture ne sera vendue dans les fan-zones, les espaces de restauration et les aires de jeux pour enfants seront fermés dans les centres commerciaux.

Le joueur danois se repose et doit encore passer des examens approfondis afin de déterminer les causes du malaise cardiaque qu'il a subi, samedi. Entouré par ses proches dans un hôpital de Copenhague, il a pu s'entretenir avec ses coéquipiers.

La France et l'Allemagne, qui s'affrontent mardi, n'ont - jusque-là -jamais perdu leur rencontre d'ouverture de l'Euro, depuis la mise en place de la phase de poules en 1980. Pas qualifiés en 1980 et 1988, les Bleus compilent cinq victoires et trois nuls. De son côté, la Mannschaft, qui n'a manqué aucune édition depuis 1980, a gagné cinq fois (pour cinq nuls) lors de son entrée en lice.

Vous aussi vous vous demandez où est passé Skillzy, la mascotte de cet Euro ? On ne l'a pas vu lors de la cérémonie d'ouverture, pas aperçu non plus en lever de rideau des rencontres qui se sont tenues depuis le 11 juin... Eh bien figurez-vous qu'on l'a retrouvé dans les Vosges.

Depuis le milieu de terrain, Patrick Schick voit la position avancée de Marshall. Il punit le gardien écossais d'un lob parfaitement ajusté (2-0, 52'). But somptueux et doublé pour l'attaquant du Bayer Leverkusen.

Le gardien des Bleus a parlé "de grands classiques dans les compétions européennes et mondiales" face à "une grande nation du football". Pour les battre, il faudra compter sur le talent des Bleus mais surtout "être bien équilibrés sur le terrain et essayer de maîtriser au mieux le match". Pour lui, le résultat "passera par une grande prestation collective".

Alors que la Pologne débute son Euro ce lundi face à la Slovaquie, tous les regards sont tournés vers l'attaquant des "Aigles blancs" Robert Lewandowski. On vous en dit plus sur une des stars de l'Euro.

L'attaquant du Bayer Leverkusen en a aussi profité pour expliquer son second but, une merveille. "Le ballon a rebondi, le gardien était assez avancé, j'ai jeté un œil, j'ai vu qu'il était en dehors (de la surface) donc j'ai frappé", a-t-il simplement indiqué. "C'est un conte de fées de marquer comme ça. Les autres joueurs peuvent arrêter d'essayer de marquer le but du tournoi car c'est déjà fait", a renchéri avec humour son coéquipier Tomas Soucek.

"Ce n'est évidemment pas la même équipe qu'en 2016. Je vois une équipe plus jeune, avec un potentiel énorme, mais seule la compétition nous dira si nous sommes meilleurs ou moins bons qu'en 2016. A titre personnel, évidemment je ne suis pas le même joueur que j'étais il y a 18, 10 ou 5 ans. L'intelligence d'un joueur de football consiste à savoir s'adapter à une réalité différente, à un jeu qui a changé. Nos capacités sont différentes, la maturité et l'expérience aussi."

En conférence de presse ce mardi, le capitaine portugais a détaillé les avantages et les inconvénients d'avoir un groupe plus jeune qu'en 2016.

Des médias ont assuré qu'il avait insulté le défenseur de Leeds, Ezgjan Alioski, en faisant référence à ses origines albanaises, après avoir marqué le troisième but de la rencontre remportée 3-1 par "Das Team", dimanche à Bucarest. Sur les images télévisées du match, son coéquipier David Alaba s'échine à le faire taire alors que les joueurs autrichiens célèbrent le but.

On aurait pu perdre le match, mais on aurait aussi pu le gagner. Pour un match à l'extérieur, en Espagne, je crois que c'est une performance fantastique. Compte tenu de l'adversaire, ce point compte beaucoup. On verra ensuite les autres matches, mais faire un nul pour ce premier match, c'est un très bon début pour nous" a déclaré Andersson.

"Je suis très content du résultat. La dernière fois qu'on a joué contre l'Espagne chez elle ils nous avaient fait très mal (3-1 en novembre 2019), mais on a gommé ce résultat ce (lundi) soir. On a concédé beaucoup d'occasions, ils ont eu énormément de possession.

Le gouvernement britannique a annoncé mardi que les demi-finales et la finale de l'Euro pourraient se jouer devant 40.000 spectateurs à Wembley (50% de la capacité du stade). Il s'agira de la plus grande foule réunie au Royaume-Uni depuis 15 mois.

Touché par un grave malaise cardiaque lors du match contre la Finlande samedi, Christian Eriksen a donné de ses nouvelles ce mardi sur Instagram. L'élégant milieu de terrain a notamment indiqué "aller bien, au regard des circonstances". "Il me reste des tests à passer à l'hôpital mais je me sens bien", a-t-il ajouté.

La plupart des vingt-six Français sélectionnés pour l'Euro (11 juin-11 juillet) ont disputé leur dernier match en club ce week-end, à l'issue d'une saison perturbée par la pandémie sanitaire et disputée quasiment dans la foulée de la précédente, pour certains joueurs. Et quatre Bleus sont encore concernés par les finales de Ligue des champions et Ligue Europa.

Trois semaines avant de lancer leur Euro, les Bleus poseront leurs valises ce mercredi 26 mai au centre d'entraînement de Clairefontaine pour une préparation très courte, sous bulle sanitaire et avec le revenant Karim Benzema, vers qui se tournent tous les regards. Les retrouvailles seront le point de départ d'une préparation au format anormalement court, de vingt jours avant l'entrée en lice contre l'Allemagne le 15 juin à Munich.

De fait, quatre éléments manqueront à l'appel et rejoindront le groupe plus tard. Il s'agit de Paul Pogba, qui doit disputer la finale de la Ligue Europa avec Manchester United face à Villareal le mercredi 26 mai à Gdansk en Pologne et des trois joueurs de Chelsea N'Golo Kanté, Olivier Giroud et Kurt Zouma, qui doivent disputer la finale de la Ligue des champions contre Manchester City, le dimanche 29 mai à Porto. Le joueur de l'Atlético Madrid, Thomas Lemar, est lui arrivé dès ce mardi 25 mai à Clairefontaine pour faire constater une blessure à la cuisse gauche.