EN DIRECT - Bayern-PSG (2-3) : doublé pour "Kyky" Mbappé

❌ BUT REFUSÉ POUR LE PSG ! Lancé par Neymar, en grande forme, Mbappé sert Draxler. L'Allemand, titulaire surprise, trompe Neuer d'un tir puissant du droit à six mètres. Le but est finalement refusé pour une position de hors-jeu de Mbappé au départ de l'action.

⏰ C'EST LA PAUSE A L'ALLIANZ ARENA !!! Le PSG mène 2-0 contre le Bayern Munich à la fin de ce premier acte. Sous la neige de Munich, les Parisiens ont cueilli à froid les champions d'Europe, grâce au réalisme de Kylian Mbappé (3e) et Marquinhos (28e). Les Bavarois, qui ont frappé 15 fois au but en 45 minutes, ont réduit la marque juste avant le retour aux vestiaires par l'intermédiaire de Choupo-Moting (37e).

Le PSG court après le ballon depuis un bon quart d'heure. Le Bayern Munich ne sort plus de la moitié de terrain parisienne. La pression s'intensifie sur le but de Keylor Navas.

De l'envie, de l'orgueil et un peu de magie. Bref, tout ce qu'il a manqué au PSG contre le LOSC (0-1) le week-end dernier. Plus de sept mois après le crève-cœur de l'Estadio da Luz, et sa défaite 1-0 en finale de la Ligue des champions, le PSG retrouve le Bayern, ce mercredi 7 avril (à 21h, en live commenté sur LCI) à Munich, en quart de finale aller. Opposé aux champions d'Europe en titre, invaincus depuis près de deux ans dans la compétition, le club de la capitale devra rééditer sa performance du Camp Nou, où il avait surclassé le Barça (4-1) et lavé l'affront de la remontada, pour continuer à "rêver plus grand".

Privés de la paire Paredes-Verratti, l'un étant suspendu, l'autre positif au Covid, les Parisiens vont faire face à un obstacle à la hauteur de leur ambition : soulever "la Coupe aux grandes oreilles". Avant d'en arriver là, un jour peut-être, les vice-champions d'Europe devront rallumer la flamme qui les animait au "Final 8" et qui n'est attisée plus que par intermittence depuis. Au-delà de leur avoir fait perdre la tête de la Ligue 1, le faux pas lillois a confirmé l'inconstance du club parisien. Branché sur courant alternatif, cette saison, le PSG oscille entre quelques hauts et de trop nombreux bas. À l'image de son duo Mbappé-Neymar.