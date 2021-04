REVIVEZ - Bayern-PSG (2-3) : Paris crée l'exploit et fait un premier pas vers les demies Déjà buteur contre le Barça en huitièmes, Kylian Mbappé a remis le couvert à Munich. − CHRISTOF STACHE / AFP

EXPLOIT - Battu en finale de la Ligue des champions en août dernier, le PSG a pris une première revanche sur le Bayern Munich mercredi en s'imposant 3-2 en terres bavaroises, grâce à des prestations de haute volée de Navas et de Mbappé, auteur d'un doublé. Les Parisiens font un premier pas vers les demi-finales de la Ligue des champions.

Le PSG a deux étoiles au-dessus de la tête. L'une se nomme Kylian Mbappé, l'autre Keylor Navas. Après avoir déjà brillé de mille feux contre le Barça en huitièmes de finale, elles nous ont de nouveau éblouis à Munich. Plus de sept mois après le crève-cœur de l'Estadio da Luz, et sa défaite en finale de la Ligue des champions contre ce même Bayern (1-0), le club de la capitale a réussi l'exploit majuscule, mercredi 7 avril, d'aller s'imposer (2-3) sur la pelouse des champions d'Europe, réputée être une forteresse imprenable. Avant ce quart de finale aller, les hommes d'Hansi Flick ne s'étaient plus inclinés dans la compétition depuis 19 rencontres de suite et un huitième de finale retour contre Liverpool (1-3), le 13 mars 2019. Plus fort encore, ils restaient sur 33 matchs sans défaite à l'Allianz Arena, toutes compétitions confondues.

Branché sur courant alternatif, à l'image de sa saison, le PSG dominé, mais d'un réalisme implacable, a réalisé le coup parfait dans le froid polaire de Munich. Les 31 tirs allemands n'ont pas suffi pour venir à bout du club parisien, qui a lui converti trois de ses six tentatives. Sous la neige, Kylian Mbappé, bien servi par un Neymar plus apaisé que face à Lille, a cueilli à froid les Bavarois après seulement 148 secondes de jeu (0-1, 3e). Contre le cours du jeu, Paris a de nouveau surpris Manuel Neuer avant la demi-heure de jeu. Resté dans le dos de la défense du Bayern après un corner parisien, Marquinhos a fait le break (0-2, 28e) sur la deuxième frappe parisienne. Un hold-up qui a failli tourner au vinaigre après la blessure du Brésilien. Sans son capitaine, le PSG s'est désorganisé. Moment choisi par Eric Maxim Choupo-Moting, qui avait vu sa tête finir sur la barre (2e), pour réduire la marque (1-2, 37e) et prolonger la malédiction des anciens Parisiens buteurs. Pris sous les assauts répétés du Bayern, longtemps repoussés par l'héroïque Keylor Navas (10e, 19e, 20e, 53e), les champions de France ont finalement craqué sur une tête décroisée de Thomas Müller (2-2, 60e). On voyait alors "Choupo" et ses coéquipiers renverser la situation. Mais Paris, décidément en réussite, a eu le dernier mot, grâce à Mbappé, bien lancé par Di Maria (2-3, 68e).

Un résultat plus que favorable dans l'optique des demi-finales que le PSG devra confirmer, mardi 13 avril au Parc des Princes. Pour se sortir du piège parisien, le Bayern Munich devra marquer au moins deux fois, et sans son buteur star Robert Lewandowski, qui a assuré avant la rencontre qu'il ne serait pas remis à temps de sa blessure à un genou. Et si finalement le PSG avançait sous un ciel étoilé ?

Live Bayern Munich Eric Maxim CHOUPO-MOTING 37' Thomas MÜLLER 60' Terminé 2 - 3 Allianz Arena PSG Kylian MBAPPÉ 3', 68' MARQUINHOS 28' 23h10 FIN DU MATCH 23h06 FIN DU MATCH

Auteur d'un doublé, Kylian Mbappé est désigné "homme du match". 22h55 FIN DU MATCH 22h53 90'+2

⏰ C'EST FINI À L'ALLIANZ ARENA !!! Le Bayern Munich n'est plus invaincu chez lui. Le PSG a souffert mais l'emporte au courage et à l'envie. Emmenés par un Kylian Mbappé des grands soirs, les Parisiens s'imposent 3-2 sur la pelouse des champions d'Europe. Le club de la capitale prend une option sur la qualification, avant le retour au Parc le 13 avril. 22h53 90'+1

Déjà averti, Boateng passe tout proche du carton rouge. 22h52 90'+1

⌚ Temps additionnel : 2 minutes minimum. Chang. 90'

🔄 Changement pour le PSG : Neymar, qui aura tenu, sort au profit de Rafinha. 22h51 89'

📙 CARTON JAUNE POUR CHOUPO-MOTING ! L'ancien Parisien est averti pour avoir réclamé un penalty sur une main involontaire d'Herrera dans la surface. 22h50 88'

De nouvelles vagues bavaroises s'abattent sur le but de Keylor Navas. 22h50 86'

Trouvé par Choupo-Moting en retrait, dos au but, Alaba enroule du gauche. Sa tentative frôle le poteau droit de Keylor Navas. Le Bayern pousse à nouveau ! 22h48 85'

Sur un mauvaise relance, Draxler ne se pose pas de question. Il déclenche une frappe du droit à 25 mètres. Le milieu du PSG ne trouve pas le cadre de Neuer. 22h47 83'

📷 Encore un grand soir pour Kylian Mbappé, après sa démonstration au Camp Nou. 22h46 81'

Entré il y a une dizaine de minutes, Moise Kean a de grosses difficultés à se mettre au niveau. Gueye essaie de lancer l'Italien en profondeur, qui est trop court sur le ballon... 22h44 79'

📊 Le Bayern Munich reste sur une série de 33 matchs sans défaite à l'Allianz Arena, toutes compétitions confondues. La plus longue de l'histoire, après celle du Manchester United de Sir Alex Ferguson à Old Trafford, entre septembre 2007 et mai 2009. 22h42 77'

🏁 Parti au duel avec Keylor Navas, Choupo-Moting est pris au piège du hors-jeu. 22h42 75'

Herrera repousse les assauts du Bayern sur deux corners de Kimmich. 22h35 73'

Nouvelle sortie au sol de Keylor Navas devant Coman. 22h32 72'

📙 CARTON JAUNE POUR BOATENG ! Il est très en retard sur Neymar. Chang. 71'

🔄 Changement pour le PSG : Moise Kean remplace Di Maria. 22h32 70'

📙 CARTON JAUNE POUR KIMMICH ! 22h31 69'

📊 C'est le 8e but de Kylian Mbappé en 8 matchs de C1 cette saison. But 68'

⚽ BUUUUUUUUUUUT DE MBAPPÉ !!! Draxler ouvre vers Di Maria, qui décale l'attaquant parisien à gauche de la surface. Il fixe Boateng et se recentre sur son pied droit. Sa frappe croisée à ras de terre prend à revers Neuer. 3-2 pour le PSG ! Paris repasse devant. Bless. 66'

🚑 Müller saigne de l'arrière du crâne. Il doit quitter la terrain pour se faire soigner. 22h27 65'

Le PSG court après le ballon depuis un bon quart d'heure. Le Bayern Munich ne sort plus de la moitié de terrain parisienne. La pression s'intensifie sur le but de Keylor Navas. 22h26 63'

Müller est dans tous les coups ! Surexcité après son but, l'Allemand tente le retourné acrobatique du droit en dehors de la surface. Ça ne fait pas mouche. 22h25 62'

📙 CARTON JAUNE POUR DRAXLER ! Déjà coupable de la faute ayant amené le coup franc et le but de Müller, l'Allemand est cette fois averti pour son intervention sur Pavard. 22h24 61'

📊 C'est le 2e but de Thomas Müller en Ligue des champions cette saison. But 60'

⚽ BUUUUUUUUUUUT DE MÜLLER !!! Kimmich botte un coup franc à 30 mètres, obtenu après une faute de Draxler sur Pavard. Il dépose le ballon sur la tête de Müller, qui pique parfaitement sa tentative devant Keylor Navas. Le Bayern égalise : 2-2 ! 22h23 59'

🏁 Trouvé en profondeur par Neymar, Mbappé est signalé hors-jeu. 22h22 58'

Kimmich tente le pointu depuis l'extérieur de la surface. Keylor Navas contrôle le ballon de la poitrine. Le gardien du PSG essaie de casser le rythme. Il prend son temps pour relancer. 22h21 56'

Les Parisiens sont sur le fil. Kimpembe s'arrache pour sauver un corner. Bless. 55'

🚑 Ça a l'air de tenir pour Neymar. Le PSG, en revanche, est dans un temps faible. 22h17 53'

Coup sur coup, Keylor Navas sauve le PSG. Le Costaricien s'impose d'abord sur une tentative d'Alaba, puis bloque sur sa ligne une reprise du droit de Pavard. 22h17 52'

Neymar rate son face-à-face avec Neuer. Mbappé n'est pas plus en réussite. Bless. 50'

🚑 Neymar se touche l'adducteur. Il se tourne vers son banc. Affaire à suivre... 22h11 48'

Intervention pleine de sang-froid de Gueye devant Sané sur un ballon cafouillé dans la surface du PSG, après un centre de Coman vers Kimmich. Paris tient le choc. Chang. 46'

🔄 Changement pour le PSG : Diallo cède sa place à Bakker. 22h05 En direct 46'

⏰ C'EST REPARTI À L'ALLIANZ ARENA !!! Toujours dans un froid polaire et sous la neige. Bakker va faire son entrée dans cette partie à la place de Diallo. 22h04 MI-TEMPS Mi-tps 45'+2

⏰ C'EST LA PAUSE À L'ALLIANZ ARENA !!! Le PSG mène 2-0 contre le Bayern Munich à la fin de ce premier acte. Sous la neige de Munich, les Parisiens ont cueilli à froid les champions d'Europe, grâce au réalisme de Kylian Mbappé (3e) et Marquinhos (28e). Les Bavarois, qui ont frappé 15 fois au but en 45 minutes, ont réduit la marque juste avant le retour aux vestiaires par l'intermédiaire de Choupo-Moting (37e). 21h48 45'+2

❄ La neige continue de tomber. Elle s'amoncelle sur la pelouse, qui rappelons-le est chauffée. 21h47 45+1'

⌚ Temps additionnel : 2 minutes minimum. 21h47 45'

Kimpembe met Keylor Navas en difficulté avec une passe en retrait. Le Costaricien concède un nouveau corner. Sans conséquence, heureusement pour le PSG. 21h46 44'

Sur un long coup franc de Kimmich, qui fait parler sa qualité dans la transmission, Danilo écarte le danger de la tête. Le corner concédé par le milieu portugais ne donne rien. Bless. 43'

🚑 Cette fois, c'est au tour de Coman de boîter. Il va falloir surveiller le Français. Chang. 42'

🔄 Changement pour le Bayern Munich : Süle sort, Boateng entre en jeu. 21h43 41'

Après Goretzka sorti sur blessure, Süle a l'air touché à son tour. Changement à venir... 21h40 39'

La malédiction des ex-Parisiens qui marquent contre le PSG s'est encore vérifiée. Bayern-PSG : Choupo-Moting, un ami qui ne vous veut pas que du bien 21h39 38'

📊 C'est le 3e but d'Eric Maxim Choupo-Moting en C1 cette saison. But 37'

⚽ BUUUUUUUUUUUT DE CHOUPO-MOTING !!! Servi dans son couloir droit, Pavard prend tout son temps pour délivrer un caviar dans la boite. Il dépose un centre parfait pour le Camerounais, qui place une tête imparable. Le Bayern réduit le score : 2-1 !

