EN DIRECT - Éliminatoires du Mondial 2022 : l'Ukraine égalise face aux Bleus (1-1)

Voici le 11 concocté par Didier Deschamps pour affronter l'Ukraine ce soir. Les Bleus se présenteront dans un 4-4-2 assez offensif. Kimpembe et Varane formeront la charnière centrale, Hernandez et Pavard seront chargés d'animer les couloirs. Au milieu de terrain, Adrien Rabiot est préféré à Paul Pogba et évoluera aux côtés de l'infatigable Ngolo Kanté. Enfin devant, les fusées Mbappé et Coman sont alignées avec l'habituel duo Giroud-Griezmann.

Le match est à suivre en direct et en intégralité sur TF1 et dans ce direct.

Déjà auteur de 44 buts, Olivier Giroud n'est plus qu'à 7 unités du recordman de buts en équipe de France, Thierry Henry (51 buts). Contre l'Ukraine ce mercredi, le buteur de Chelsea a l'opportunité de se rapprocher un peu plus de cette marque symbolique, lui qui reste sur un doublé contre la Suède en novembre dernier (4-2). Lors du précédent France-Ukraine en octobre dernier (7-1), l'ancien Montpelliérain avait également trouvé le chemin des filets.

Zinchenko récupère un ballon haut après une passe manquée de Varane. Le joueur de Manchester City accélère et tente une frappe depuis l'entrée de la surface. C'est au-dessus et sans danger pour Hugo Lloris.

QUEL BUT D'ANTOINE GRIEZMANN !!! L'attaquant gratte un ballon aux abords de la surface adverse. Il accélère et envoie une merveille de frappe enroulée qui termine dans la lucarne opposée. Le portier ukrainien ne peut rien faire.

Antoine Griezmann vient de marquer son 34ème but en 87 sélections. Il égale ainsi David Trézeguet et devient le 4ème meilleur des Bleus.

Ouh le contact entre Coman et Bushchan. Lancé en profondeur, l'ailier du Bayern Munich efface son défenseur et accélère. Le portier ukrainien percute le Français mais l'arbitre ne bronche pas. Cela semblait léger pour siffler un pénalty.

Encore un frisson pour l'Ukraine. Belle combinaison entre Mbappe et Pavard. Le latéral centre en première attention vers le second poteau et trouve Olivier Giroud qui ne parvient pas à cadrer son coup de tête.

L'Ukraine est étouffée et ne parvient plus à sortir.

L'arbitre siffle la mi-temps et renvoie les deux formations au vestiaire. Les Bleus ont outrageusement dominé ce premier acte, sans pour autant se montrer très dangereux. Un exploit individuel d'Antoine Griezmann permet tout de même aux tricolores de faire la course en tête (1-0).

Des retrouvailles en forme de piège. Un peu plus de quatre mois après la gifle historique infligée à l'Ukraine (7-1), les Bleus retrouvent la "Sbirna" pour leur entrée en lice dans les qualifications pour la Coupe du Monde 2022. Ils seront sans doute inspirés de tout oublier de cette soirée au presque parfait pour ne pas tomber dans le piège que ne manqueront pas de tendre les joueurs de l'ancien ballon d'or Shevchenko.

Entre préparation perturbée, calendrier chargé et joueurs en méforme, tout porte à croire que la confrontation de ce mercredi aura un visage radicalement différent de la précédente rencontre entre les deux nations. Le sélectionneur tricolore Didier Deschamps prévient : "C’est un adversaire direct. Des trois matches, le plus important, c’est l’Ukraine". "Les joueurs vont montrer de quoi ils sont capables et je suis certain qu'ils vont faire de leur mieux", a de son côté lancé son homologue Andreï Shevchenko, en poste depuis 2016. Depuis le début de son mandat, l'ancien joueur du Milan AC a totalement relancé une Sbirna en perdition. Les "jaune et bleu" ont d'ailleurs fini invaincus et en tête de leur groupe lors de la campagne de qualification au prochain Euro.