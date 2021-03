EN DIRECT - Éliminatoires du Mondial 2022 : les Bleus face au piège ukrainien, suivez le match dès 20h45

Des retrouvailles en forme de piège. Un peu plus de quatre mois après la gifle historique infligée à l'Ukraine (7-1), les Bleus retrouvent la "Sbirna" pour leur entrée en lice dans les qualifications pour la Coupe du Monde 2022. Ils seront sans doute inspirés de tout oublier de cette soirée au presque parfait pour ne pas tomber dans le piège que ne manqueront pas de tendre les joueurs de l'ancien ballon d'or Shevchenko.

Entre préparation perturbée, calendrier chargé et joueurs en méforme, tout porte à croire que la confrontation de ce mercredi aura un visage radicalement différent de la précédente rencontre entre les deux nations. Le sélectionneur tricolore Didier Deschamps prévient : "C’est un adversaire direct. Des trois matches, le plus important, c’est l’Ukraine". "Les joueurs vont montrer de quoi ils sont capables et je suis certain qu'ils vont faire de leur mieux", a de son côté lancé son homologue Andreï Shevchenko, en poste depuis 2016. Depuis le début de son mandat, l'ancien joueur du Milan AC a totalement relancé une Sbirna en perdition. Les "jaune et bleu" ont d'ailleurs fini invaincus et en tête de leur groupe lors de la campagne de qualification au prochain Euro.