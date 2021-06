EN DIRECT - Euro : après sa victoire face à l'Ukraine, l'Autriche se qualifie pour les 8e de finale

VERRATTI SATISFAIT DE SON RETOUR





Revenu de blessure et aligné d'entrée lors du match de l'Italie contre le Pays de Galles, Marco Verratti a affirmé se sentir "très bien". "J'ai beaucoup travaillé pour revenir, ce n'était pas une blessure musculaire, c'était une blessure des ligaments", ajoute-t-il. "Je pense que ça va bien. Je suis arrivé à faire 90 minutes, c'est que ça va bien et je pense que ça ira pour la suite", souligne le milieu du PSG, optimiste.





"Petit Hibou" est aussi revenu sur la performance de son équipe, impressionnante en ce début de tournoi et qui l'a emporté contre le Pays de Galles (1-0). "On a changé beaucoup (de joueurs) mais la victoire est arrivée et on est contents. Tous les matches sont difficiles, à nous de les rendre facile en produisant du beau jeu, en jouant avec le coeur. Ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui c'est incroyable et il faut continuer comme ça", s'est félicité l'Italien. "Bien sûr, tout le monde veut gagner et nous aussi, et pour arriver à gagner il faut donner tout ce qu'on a, à chaque match. On verra jusqu'où on arrive", conclut-il.