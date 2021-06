EN DIRECT - Finlande-Belgique (0-2) : les Diables rouges s'imposent et valident la qualification des Bleus pour les 8e de finale

Kevin De Bruyne tente de lancer le Rennais Doku en profondeur, dans le dos de la défense finlandaise. Arajuuri veille et laisse ce ballon filer en sortie de but.

Mauvaise relance de la Finlande. Romelu Lukaku récupère le cuir et cherche Eden Hazard, seul dans la surface. Toivio coupe in extremis la trajectoire et repousse le danger.

La Finlande est en grosse difficulté depuis une dizaine de minutes. Le bloc recule et les séquences de possession se font de plus en plus rare.

Les Belges tentent de plus en plus leur chance. Jérémy Doku puis Axel Witsel s'essaient tour à tour mais aucun ne cadre. Ça se rapproche pour les Diables rouges, mais les Finlandais résistent.

La frappe de Doku !! Kevin De Bruyne décale l'ailier du Stade rennais sur le couloir gauche. Jérémy Doku repique dans l'axe et oblige Hradecky à se détendre sur sa gauche. La plus grosse occasion du match !

C'EST LA MI-TEMPS À SAINT-PÉTERSBOURG ! Les Belges dominent largement les débats mais peinent à se créer de véritables occasions. De plus en plus bas, les Finlandais résistent aux assauts.

Double changement pour la Finlande. Pohjanpalo et Uronen cèdent leur place à Kauko et Alho.

Dans l'autre rencontre de la poule, le Danemark mène désormais 3 buts à 1 face à la Russie. Et l'ouverture du score de la Belgique change tout : la Finlande glisse virtuellement à la troisième place, le Danemark est provisoirement deuxième et qualifié.

Derniers changements pour la Finlande. Jensen et Forss remplacent Pukki et Lod. Vanaken remplace De Bruyne pour la Belgique.

Les Belges ont donc l'occasion de faire tourner face à un adversaire a priori inférieur et de continuer à réintégrer leurs stars. Minée par les blessures en début de compétition, la Belgique devrait laisser au repos Eden Hazard et Kevin de Bruyne. Thorgan Hazard est lui forfait. On annonce en revanche une titularisation probable d'Axel Witsel, qui doit accumuler du temps de jeu après une absence de six mois.