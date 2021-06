EN DIRECT - Euro : l'Angleterre mène, Modric sauve la Croatie grâce à un but somptueux

MACÉDOINE DU NORD : ANGELOVSKI QUITTE SON POSTE





Après la défaite de la Macédoine du Nord contre les Pays-Bas (3-0) lundi et l'élimination de son équipe en phases de poules, le sélectionneur Igor Angelovski a annoncé son départ. "Mon contrat va se terminer bientôt. Et je ne serai plus le sélectionneur après le 31 juillet 2021. Je voudrais remercier Goran Pandev pour tout ce qu'il a apporté et accompli avec cette sélection. J'ai travaillé avec lui plus de cinq ans", a-t-il déclaré. "Quand l'émotion de l'Euro va redescendre, on pourra faire une analyse de notre parcours. On est très heureux de notre participation, très heureux pour nos fans. On ne peut pas être déçu, c'était notre première fois à l'Euro."