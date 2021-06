EN DIRECT - L'Italie première équipe qualifiée pour les 8es de finale

"UN PREMIER MATCH RÉFÉRENCE" POUR LLORIS





Le gardien et capitaine des Bleus Hugo Lloris a salué la performances des Bleus, vainqueurs en Allemagne (1-0) pour leur entrée en lice. "On a affiché un visage avec beaucoup de solidarité, il en fallait ce soir face aux Allemands", a-t-il déclaré au micro de M6 au coup de sifflet final. "On a souffert, surtout en 2e mi-temps où on avait du mal à conserver le ballon, ils nous l'ont confisqué en jouant beaucoup sur la largeur avec leur système avec des pistons à droite et à gauche, mais voilà, l'essentiel est là, et il faut savourer. (...) On a été très efficace, très solide. Au final, on peut s'appuyer là-dessus comme premier match de référence."