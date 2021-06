EN DIRECT - Hongrie-France : accrochés à la Puskas Arena, les Bleus se contentent du nul

À droit de la surface, Pogba centre en force à mi-hauteur devant le but de Gulacsi. Le portier des Magyars surgit pour enlever le ballon à Benzema au second poteau.

Pavard, coupable sur le but hongrois, apparaît en grande difficulté dans son couloir droit. Les Magyars l'ont bien compris et multiplient les assauts de son côté.

Sallai sonne la révolte pour les Magyars. Il crochète à 20 mètres du but de Lloris et envoie une frappe, contrée, dans les gants du portier tricolore.

Les huitièmes de finale sont en vue. Grâce à la victoire sur l'Allemagne, lors de la première journée de l'Euro le 15 juin, les Bleus ont lancé leur compétition et montré à la concurrence qu'ils sont là et bien là. Face à l'adversaire le moins capé de ce groupe F, celui dit de "la mort", l'occasion de valider un billet pour les huitièmes de l'Euro est belle. Peut-être un peu trop d'ailleurs, dans une Puskas Arena pleine et où les coéquipiers de Karim Benzema disputent leur premier match "en public" depuis quinze mois.

Alors, à la veille de la rencontre, Hugo Lloris et Didier Deschamps n'ont pas manqué de tempérer les ardeurs des plus fervents supporters tricolores qui les voient déjà avec l'Italie, les Pays-Bas et les Belges. D'abord parce que les conditions "climatiques" ont un rôle non négligeable à jouer. Après un match en soirée, dans la douceur munichoise, l'équipe de France doit se caler sur un nouvel horaire (15h) et gérer des organismes soumis à des températures de l'ordre de 37°c ressentis.