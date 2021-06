EN DIRECT - La Belgique veut finir le travail face à la Finlande, qui rêve d'exploit

Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur LCI pour suivre le dernier match de la poule B entre la Finlande et la Belgique. Le coup d'envoi sera donné à 21h à Saint-Pétersbourg par l'arbitre allemand Felix Brych.

Eden Hazard retrouve une place de titulaire et son brassard de capitaine pour la Belgique, une première depuis 2019, tout comme Kevin De Bruyne, remplaçant décisif des Diables rouges face au Danemark. Jérémy Doku, Thomas Vermaelen, Leandro Trossard et Nacer Chadli font leur première apparition.

Kevin De Bruyne tente de lancer le Rennais Doku en profondeur, dans le dos de la défense finlandaise. Arajuuri veille et laisse ce ballon filer en sortie de but.

Les Belges ont donc l'occasion de faire tourner face à un adversaire a priori inférieur et de continuer à réintégrer leurs stars. Minée par les blessures en début de compétition, la Belgique devrait laisser au repos Eden Hazard et Kevin de Bruyne. Thorgan Hazard est lui forfait. On annonce en revanche une titularisation probable d'Axel Witsel, qui doit accumuler du temps de jeu après une absence de six mois.