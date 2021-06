EN DIRECT - Un super-samedi de foot avec Hongrie-France d'entrée de jeu

SOUTHGATE PAS INQUIET





Après le match nul concédé contre l'Écosse vendredi à Wembley, le sélectionneur de l'Angleterre s'est voulu rassurant.





"C'est un résultat plutôt mérité, avant tout. On n'a pas fait assez pour remporter ce match, on ne s'est pas créé assez d'occasions nettes pour le remporter, mais je ne pense pas qu'on méritait de le perdre non plus", estime le technicien. "Mais c'est un tournoi et c'est capital, quand on ne peut pas gagner, de ne pas perdre", tempère toutefois Gareth Southgate.





"C'était un match un peu désordonné où il n'y avait pas beaucoup de maîtrise et on gère notre tournoi autant qu'on gère un match", assène-t-il. "On doit garder en tête qu'un point est tout de même un pas important en direction de la qualification, qui est l'objectif principal pour nous", conclut le patron des Three Lions.