EN DIRECT - 6,8 millions de pintes de bières, des supporters déjà bien chauds... l'ambiance monte avant la demi-finale

BONUCCI SUR IMMOBILE : "LA JOIE PEUT FAIRE OUBLIER LA DOULEUR"





L'image a fait le tour des réseaux sociaux. L'attaquant Ciro Immobile qui se tord de douleur... puis se relève subitement pour aller fêter le but avec ses coéquipiers italiens contre la Belgique. I





Interrogé à ce sujet, le défenseur Leonardo Bonucci n'a pu s'empêcher d'esquisser un sourire, lundi en visio-conférence de presse. Avant de livrer une explication plutôt douteuse.





"Ce sont des choses qui arrivent sur le terrain. Ciro a senti un coup et il est tombé. Ensuite, l’émotion d’un but, la joie est tellement grande, en particulier dans ces matches, que cela te fait passer la moindre douleur. Ciro est quelqu’un de grand, de très correct, et sur le terrain il peut se passer des choses comme ça. On a ri aussi et on s’est moqué un peu de lui, mais tout s’arrête là", a-t-il glissé.