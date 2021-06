EN DIRECT - Euro : à Munich, la Hongrie ouvre le score !

UNE "FINALE POUR LA POLOGNE"





Avec un point en deux matchs, la Pologne n'a plus le choix : elle doit gagner pour espérer rallier les huitièmes de finale. "Pour nous, c'est une finale. On doit se qualifier", a souligné le sélectionneur Paulo Sousa. "Ça sera un match difficile", a-t-il prévenu. "On doit être constant dans nos têtes. Avoir la bonne mentalité nous donnera de la force pour poursuivre nos rêves", conclut le technicien.





De son côté, le milieu de terrain Mateusz Klich espère que son équipe pourra "marquer au moins un but". "Nous savons que la Suède n'a encaissé qu'un seul but sur leurs sept derniers matches. Si on joue vite, concentré, on va pouvoir marquer, au moins une fois. On a les joueurs pour le faire", détaille-t-il avant de conclure avec malice : "Lewandowski aimerait en marquer 1 ou 2. On a un plan, on va se battre".