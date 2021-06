EN DIRECT - Euro : les Bleus sont à Munich

SHEVCHENKO SE FÉLICITE DU SURSAUT DE SON ÉQUIPE





Après avoir dilapidé une avance de deux buts en seconde période, les Pays-Bas se sont finalement imposés au forceps contre une courageuse Ukraine (3-2). Malgré la défaite, Andriy Shevchenko a applaudi la réaction de ses hommes. "J'ai beaucoup aimé la réaction de mon équipe lorsqu'elle a été menée 2-0. On est restés à l'affût, on s'est adapté, on s'est créé des occasions, on a accéléré", a indiqué le sélectionneur. "Mes joueurs ont montré du caractère, ils ont mis toute leur énergie", a-t-il encore souligné.