EN DIRECT - Équipe de France : Benzema est à Clairefontaine, le staff vacciné

L'attaquant Karim Benzema, de retour après une mise à l'écart de plus de cinq ans, a rejoint le camp d'entraînement de l'équipe de France mercredi midi à Clairefontaine (Yvelines) pour le début de la préparation à l'Euro. L'avant-centre du Real Madrid est arrivé aux alentours de 12h15 à l'entrée du camp de base des Yvelines, adressant un pouce levé et un clin d’œil aux sept supporters venus guetter son arrivée et celle des autres Bleus.

Dernier adversaire des Bleus le 23 juin à Budapest, le Portugal comptera sur ses stars Cristiano Ronaldo et Bruno Fernandes, mais aussi les champions de France lillois José Fonte et Renato Sanches. Les Portugais, champions d'Europe en titre s'avancent en outsider dans ce groupe F.

"Le fait que j'ai pris la décision qu'il soit là, c'est que tout s'est bien passé et que chacun a fait la part des choses. Ce n'est pas un problème entre lui et moi, j'ai un groupe à gérer, il y revient, voilà la situation", explique le sélectionneur, revenant sur le retour de KB9 après plus de cinq ans d'absence.

"Ce sont des compétiteurs, le groupe n'est pas forcément le même qu'en mars. On aura deux matchs amicaux qu'on va observer attentivement. À partir du moment où on est au château, on est dans la phase compétition", sur la préparation écourtée pour l'Euro.

"Il y a 14 champions du monde, c'est une bonne proportion. La grande majorité ont déjà connu une grande compétition avec moi. L'esprit de groupe et le mental sont très importants pendant ces semaines de compétition", sur l'intégration des nouveaux joueurs et la fraîcheur mentale du groupe.

"Avec 26 joueurs sélectionnés, ça amènera forcément des joueurs en tribune. J'aurais des décisions à prendre, il y a des pour et des contres, mais j'ai jusqu'au 14 juin pour décider. Je le dirai directement aux joueurs, je me dois d'être franc devant mon groupe pour établir une relation de confiance", explique le sélectionneur sur la question des trois joueurs qui iront en tribune.

"Les joueurs ne pourront pas bénéficier de jours de liberté comme on en avait l'habitude. C'est trop risqué de les laisser sortir à l'extérieur. Ça sera difficile, mais on n'a pas le choix. Je veillerai à ce que ça n'impacte pas le moral des joueurs", sur la question de la bulle sanitaire.

La plupart des vingt-six Français sélectionnés pour l'Euro (11 juin-11 juillet) ont disputé leur dernier match en club ce week-end, à l'issue d'une saison perturbée par la pandémie sanitaire et disputée quasiment dans la foulée de la précédente, pour certains joueurs. Et quatre Bleus sont encore concernés par les finales de Ligue des champions et Ligue Europa.

Trois semaines avant de lancer leur Euro, les Bleus poseront leurs valises ce mercredi 26 mai au centre d'entraînement de Clairefontaine pour une préparation très courte, sous bulle sanitaire et avec le revenant Karim Benzema, vers qui se tournent tous les regards. Les retrouvailles seront le point de départ d'une préparation au format anormalement court, de vingt jours avant l'entrée en lice contre l'Allemagne le 15 juin à Munich.

De fait, quatre éléments manqueront à l'appel et rejoindront le groupe plus tard. Il s'agit de Paul Pogba, qui doit disputer la finale de la Ligue Europa avec Manchester United face à Villareal le mercredi 26 mai à Gdansk en Pologne et des trois joueurs de Chelsea N'Golo Kanté, Olivier Giroud et Kurt Zouma, qui doivent disputer la finale de la Ligue des champions contre Manchester City, le dimanche 29 mai à Porto. Le joueur de l'Atlético Madrid, Thomas Lemar, est lui arrivé dès ce mardi 25 mai à Clairefontaine pour faire constater une blessure à la cuisse gauche.