EN DIRECT - Euro : la demie sans fans venus d'Italie ou d'Espagne, "injuste" selon Mancini

BELGIQUE : "NOTRE PLUS MAUVAIS MATCH DE L'EURO"





"On a pris l'eau dans tous les compartiments quand ils avaient le ballon et on a eu du mal à construire avec le ballon. C'était notre plus mauvais match de l'Euro", a estimé le défenseur belge Thomas Meunier, après l'élimination des "Diables rouges" en quarts de finale. "L'Italie était 'battable' mais on a aussi été battu par plus fort que nous. Malgré tout, on a des occasions... Entre les passes de Kevin (De Bruyne) pour Romelu (Lukaku), les dribbles de Jérémy (Doku)... Dos au mur, on a eu des intervalles de temps très positifs, mais le problème, c'est que ça ne durait jamais longtemps, on finissait par jouer beaucoup trop bas de nouveau. On a eu énormément de mal à casser les lignes. Ils méritent clairement la victoire, mais on ne s'est pas facilité la tâche."