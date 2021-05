EN DIRECT - Euro : la France "a la meilleure attaque du monde", affirme Kingsley Coman

JULES KOUNDÉ DEVANT LA PRESSE





Jules Koundé, la surprise de la liste de Didier Deschamps, était de passage en conférence de presse vendredi. "C'est un grand honneur d'être ici et je suis très content d'arriver dans ce groupe. L'intégration se passe plutôt bien. Le groupe est assez ouvert et facile d'accès. J'ai été bien accueilli. Je vais essayer de faire du mieux possible pour me mettre au niveau et apporter ce que je peux apporter à ce groupe", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il était "en voiture" quand la liste a été révélée.