EN DIRECT - Euro : la liste des 26 Bleus, c'est ce soir !

C'est le moment solennel qui donne le coup d'envoi de l'Euro. Ce mardi soir, à 20H20 sur TF1, Didier Deschamps va égrener les noms des joueurs qui vont sillonner l'Europe à partir du 11 juin pour tenter de réussir le fameux doublé, dans la foulée du titre de champion du monde en 2018. Pour y parvenir, le sélectionneur répète à l'envi qu'il compte s'appuyer sur son large "noyau dur", ces cadres indéboulonnables qui forment l'essentiel de son onze-type. Autour du gardien et capitaine Hugo Lloris, on devrait donc retrouver les réguliers Benjamin Pavard, Raphaël Varane, Lucas Hernandez, N'Golo Kanté, Paul Pogba, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann.

L'heure des choix est enfin venue. Ils sont nombreux à être évidents, mais il en est un que les observateurs attendent avec impatience. Il porte évidemment sur l'avant-centre. Fidèle au poste sous l'ère Deschamps, Olivier Giroud ne joue quasiment plus avec Chelsea... tout le contraire de Karim Benzema, énorme encore cette saison avec le Real Madrid. Si l'attaquant merengue (33 ans) n'a plus été appelé depuis octobre 2015, l'hypothèse - certains diront la rengaine - revient sur la table à quelques heures de l'annonce, ajoutant du sel à "l'exercice" d'une liste plutôt attendue. On n'a, en effet, pas oublié comment Mathieu Valbuena ou encore Adrien Rabiot, avaient pu revenir dans la maison Bleue après avoir entretenu des relations compliquées avec le sélectionneur.