EN DIRECT - Euro 2021 : la Reine Elizabeth souhaite bonne chance à l'Angleterre pour la finale

ANGLETERRE : "IL Y AVAIT CLAIREMENT PENALTY" ASSURE STERLING





"C'est une performance majeure. On a dû aller puiser profondément, c'est la première fois qu'on encaissait un but dans l'Euro. On a pu égaliser et on savait qu'on devrait être patients. Avec les jambes qu'on a dans l'équipe, l'agressivité, la puissance, on savait qu'on pouvait les surpasser et on a eu le penalty à la fin", a confié l'attaquant anglais Raheem Sterling sur la chaîne ITV, après la victoire sur le Danemark (2-1 a.p.) en demi-finale de l'Euro.





"Il y avait absolument penalty, je suis entré dans la surface, il a placé sa jambe en opposition et il y avait clairement penalty", a-t-il ajouté au sujet du penalty généreux accordé aux "Three Lions". "C'est un pas de plus dans la bonne direction. Quand on sera de retour au vestiaire, ce sera fini. Il faudra se concentrer sur le week-end maintenant, y aller pas à pas, c'est ce qu'on doit faire."