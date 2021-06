EN DIRECT - "Le monde entier l'aime" : Timo Werner encense N'Golo Kanté à trois jours de France-Allemagne

ITALIE : MANCINI CALME LE JEU





Le sélectionneur de l'Italie Roberto Mancini a affiché un profil bas après le début en fanfare de son équipe contre la Turquie (3-0), vendredi soir à Rome, retenant un "bon match" mais refusant de voir les Azzurri propulsés parmi les favoris. "Il reste six matchs (jusqu'à la finale)", a-t-il déclaré. "Ça me semble un peu long, il y a des équipes vraiment fortes. Je le répète, on est satisfait d'avoir fait un bon match. On tenait vraiment à bien commencer, pour divertir le public qui était dans le stade comme ceux qui étaient devant la TV.