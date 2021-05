EN DIRECT - Euro : les Bleus au complet mardi, test Covid pour tout le monde avant de partir pour Nice

BENZEMA SUR SON ABSENCE EN EDF





"Ce qui m'a le plus déçu c'est de ne pas avoir été sélectionné à la Coupe du monde. C'est normal, je suis un joueur, j'aime la compétiton. Mais d'un autre côté je me suis remis en question, j'ai travaillé beaucoup plus et au final, je suis de nouveau en équipe de France. (...) Ce n'est pas en vouloir à la France ou aux Français ? Si on n'est pas pris, il faut s'en prendre qu'à soi même. Il faut se regarder. Qu'est-ce que je dois changer ? Qu'est-ce que je dois faire pour revenir ?"