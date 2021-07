EN DIRECT - Angleterre-Danemark : qui pour défier l'Italie en finale ?

📊 Les Anglais sont arrivés dans leur antre. Une antre qui leur réussit : les "Three Lions" restent sur dix matches de l'Euro sans prendre de buts à Wembley, qualifications et tournoi final confondus. Le dernier but qu'ils y ont encaissé était un but contre son camp de Jordan Henderson lors d'une victoire 3-1 contre la Slovénie... en novembre 2014.

Avant la demi-finale entre les Anglais et les Danois, le prince Charles a affiché son soutien aux "Three Lions". Le prince de Galles a demandé à l'orchestre des "Coldstream Guards" de jouer l'hymne non officiel de l'équipe nationale : "Football's coming home".

Place aux hymnes avec "Der er et yndigt land" ("Il est un pays charmant") pour le Danemark, suivi de l'inimitable "God Save the Queen" pour l'Angleterre. Wembley vibre.

"Football's coming home". "Le football revient à la maison". Plus d'un demi-siècle après leur seul et dernier titre, la Coupe du monde 1966 remporté à domicile, les Three Lions, jamais sacrés à l'Euro, ambitionnent de briser le plafond de verre des demi-finales, sur lequel ils ont buté en 1968 et en 1996. "On a vaincu tant de malédictions ou de barrières psychologiques que je sens que le groupe prend ça juste comme le prochain défi à relever", s'est avancé le sélectionneur anglais Gareth Southgate. Le prochain défi qui se présente à l'Angleterre se nomme le Danemark, l'invité surprise de ce dernier carré.

Dans leur jardin de Wembley, où ils ont joué quatre de leur cinq matchs, rempli aux trois quarts, en majorité de supporters anglais, quarantaine oblige, les coéquipiers d'Harry Kane, buteur ressuscité, contre l'Allemagne (2-0) puis l'Ukraine (0-4), auront toutes les conditions réunies pour aller chercher leur première finale dans un championnat d'Europe. Ce mercredi 7 juillet (à 21h), les Anglais arrivent gonflés à bloc par leur sans-faute : cinq victoires, huit buts marqués, zéro encaissé. "On est à deux matches d'un trophée, mais le plus important est de rester concentré sur (mercredi), sur nous, sur ce qu'on sait faire et ça devrait nous suffire pour aller au bout", a glissé le capitaine Harry Kane, à la veille de la demi-finale.